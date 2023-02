Merk & Kremont: tutto sul duo di produttori ospiti a Sanremo 2023

In questo articolo vi daremo alcune informazioni e curiosità su Merk & Kremont, il duo di produttori che sarà ospite a Sanremo 2023.

I due giovani dj milanesi hanno raggiunto il successo prima all’estero per poi farsi conoscere anche in Italia. Come informa Rtl.it, nel corso della loro carriera hanno ricevuto il supporto delle più grandi icone della dance mondiale, tra cui Avicii e Nicky Romero. All’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona, i ragazzi collaborano con i più grandi artisti internazionali e, nonostante la giovane età, sono già divenuti importanti punti di riferimento della Dance mondiale.

Più di una volta hanno scalato le classifiche producendo hit per cantanti e band quali il Pagante, Fabio Rovazzi e Benji & Fede.

Merk & Kremont: uno dei due è figlio di un vip

Wikipedia svela una curiosità Kremont: il giovane artista è figlio del comico e illusionista Raul Cremona. La madre di Giordano è una donna inglese, di cui si sa poco o nulla. Come precisa il Corriere dell’Umbria, infatti, la mamma del ragazzo ha sempre voluto mantenere un atteggiamento di basso profilo.

Hanno scritto anche per Paola e Chiara

Tra i partecipanti a Sanremo 2023 ci saranno anche Paola e Chiara, che si esibiranno con il nuovo brano Furore. Ebbene, tra i vari autori del testo canoro figurano i nomi di Federico e Giordano. Come informa TV Sorrisi e canzoni, il titolo Furore si riferisce alla voglia di liberarsi da tutto, lasciarsi andare e “ballare ancora, ballare come se fosse l’ultima canzone”.