Merkel: “Amo l’Italia, non sarò più cancelliera ma tornerò”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Il mio amore per l’Italia sicuramente sarà manifestato in futuro anche in altre forme una volta che non sarò più cancelliera. Basta un giorno a Roma per capire che bisognerebbe avere più di una vita, anche due o tre vite, per conoscere a fondo la bellezza di questo paese. È poco ma sicuro che vi farò ritorno”: lo ha affermato Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi, nell’ambito di una visita di congedo da cancelliera tedesca.

(fonte immagini Palazzo Chigi)