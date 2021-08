Merkel: i talebani adesso sono l’amara realtà dell’Afghanistan

Roma, 25 ago. (askanews) – Parla al Bundestag Angela Merkel e la cancelliera esprime un comune sentire quando dice che i talebani sono oggi “l’amara realtà dell’Afghanistan”.

“Ma è chiaro che i talebani oggi sono la realtà in Afghanistan e molti sono spaventati, come vediamo dalle drammatiche scene all’aeroporto. Questa nuova realtà è amara, ma dobbiamo farci i conti”.

“Continueremo le operazioni di evacuazione il più a lungo possibile per consentire agli afgani che hanno lavorato con noi per la sicurezza, la libertà, lo sviluppo, di lasciare il paese”.

“La fine dei ponti aerei nei prossimi giorni, per cui il presidente statunitense Joe Biden non ha dato una nuova data al meeting del G7 – non deve significare la fine dei nostri sforzi per proteggere gli operatori afgani”.

“Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al pericolo che l’Afghanistan diventi di nuovo una centrale per il terrorismo internazionale; bisogna evitare che succeda”.