Merkel in Usa da Biden: ultimi saluti e disaccordi su Nord Stream

Milano, 16 lug. (askanews) – L’ultima volta alla Casa Bianca da capo di Stato della cancelliera tedesca Angela Merkel. La conferenza finale con il presidente degli Stati Uniti è diventata uno scambio di saluti e complimenti. “Mi mancherà vederti ai nostri vertici”, le ha detto Biden.

“A nome degli Stati Uniti grazie Angela per la tua carriera di leadership forte e di principi, per non aver mai mancato di difendere la dignità umana” ha continuato Biden, definendola “strenua sostenitrice dell’alleanza transatlantica”.

Ma anche i buoni amici possono dissentire, ha sottolineato poi lo stesso leader Usa, passando a temi di politica internazionale e riferendosi in particolare al caso Nord Stream 2, il raddoppio del gasdotto che collega direttamente Russia e Europa senza passare dall’Ucraina e che rimescola gli equilibri fra Washington, Mosca e Bruxelles rischiando, secondo gli Stati Uniti, di rendere l’Europa troppo dipendente energeticamente dalla Russia, emarginando l’Ucraina.

“Mentre ho ribadito le mie preoccupazioni su Nord Stream 2, io e la cancelliera siamo assolutamente uniti nella convinzione che non si debba permettere alla Russia di usare l’energia come arma per costringere o minacciare i suoi vicini”

“Abbiamo opinioni diverse sul progetto Nord Stream ma voglio essere molto chiara – ha sottolineato Merkel – la nostra idea è che l’Ucraina rimanga un Paese di transito per il gas naturale e che come ogni altro Paese al mondo abbia il diritto alla sua sovranità territoriale.”

Gli Stati Uniti da tempo ritengono che Nord Stream 2 possa rendere l’Europa centrale dipendente dalla Russia per il fabbisogno energetico emarginando i paesi dell’Europa orientale e in particolare l’Ucraina.