Merkel riceve da Macron la Legion d’onore e un abbraccio commosso

Roma, 4 nov. (askanews) – Angela Merkel ha ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron la Gran Croce della Legion d’onore, il più importante riconoscimento francese, e un abbraccio sincero e commosso, nel corso di una visita di congedo della cancelliera tedesca uscente a Beaune, in Borgogna.

“Volevo ringraziarti per avermi insegnato così tanto e per avere accettato questo impetuoso giovane presidente che voleva scuotere le cose”, ha dichiarato Macron, dando anche un commosso abbraccio alla leader tedesca in carica da 16 anni.

“Credo che insieme abbiamo scosso parecchie cose. E negli ultimi anni abbiamo fatto molte cose per l’Europa”, ha aggiunto.

Presenti alla cerimonia anche i rispettivi consorti, Joachim Sauer e Brigitte Macron.