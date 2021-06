Merkel: Unione europea dovrebbe avere contatti diretti con Russia

Milano, 24 giu. (askanews) – “Secondo me l’Unione europea dovrebbe avere contatti diretti con la Russia e col presidente russo. Non è sufficiente che il presidente americano Biden parli col presidente russo. È un bene, ma anche l’Unione europea deve creare i suoi standard per il dialogo. Non c’è altro modo per risolvere i conflitti”. Lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel intervenendo al Bundestag prima del Consiglio Ue a Bruxelles, ribadendo la volontà di riaprire il dialogo Ue con la Russia, uno dei temi della riunione dei leader europei.

L’Unione europea, ha affermato Merkel, “data la sua prossimità geografica e la sua responsabilità per i paesi del partenariato orientale dovrebbe fornire appropriate risposte all’attività russa”.