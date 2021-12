Addio a Mery Marcon, morta a 46 anni a causa di un cancro: gestiva un'osteria da cui sono passati diverse stelle del ciclismo.

Tezze è in lutto per la scomparsa di Mariangela Marcon, per tutti Mery, morta a 46 anni a causa di un tumore: la donna era molto conosciuta nella zona per la gestione dell’osteria nota come Da Mery e Bruna (la madre) da cui sono passati tanti ciclisti professionisti, diventanti anche campioni del mondo, come Peter Sagan.

Mery Marcon morta

La donna conduceva il locale insieme alla mamma Bruna, da tempo ritrovo della squadra dei dilettanti della Marchiol e Site gestita da Giuseppe Lorenzetto dove correva anche il figlio Mirco, poi passato professionista adesso direttore sportivo.

Sono tanti i ciclisti che negli anni si sono seduti al suo ristorante, dal campione mondiale Elia Viviani fino a Michele Scarponi (scomparso in un incidente e molto legato a Mery), Andrea Vendrame, Davide Cimolai e centinaia di corridori che poi hanno cessato di andare in bicicletta.

Mery Marcon morta: aveva un tumore

Da poco più di un anno Mery aveva scoperto di avere un tumore che, nonostante le cure, non le ha lasciato scampo e ha gettato i suoi familiari nello sconforto. I genitori Giuseppe e Bruna, il fratello Silvano e gli amici la ricordano come una persona solare, disponibile e sempre con un sorriso pronto a rendere felici gli atleti. I suoi funerali avranno luogo sabato alle 14,30 a Tezze di Piave.