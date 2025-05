Merz annuncia: "Germania può tornare a essere locomotiva economica"

Berlino, 14 mag. (askanews) – La Germania “può tornare a essere una potenza economica che susciterà ammirazione in tutto il mondo”. Lo ha promesso Friedrich Merz nel suo discorso di politica generale davanti ai deputati del Bundestag, determinato a “fare tutto” per “rimettere l’economia tedesca sui binari della crescita” in un Paese sempre più impantanato nella crisi.

“Faremo quindi tutto il possibile per rimettere l’economia tedesca sulla strada della crescita. Vogliamo investire e fare riforme. Le due cose vanno di pari passo. Anche in termini di politica economica, sono convinto che, con le nostre forze, potremo tornare ad essere una locomotiva economica ammirata in tutto il mondo”, ha annunciato Merz.

“Ci impegniamo per la rapida ratifica dell’accordo Mercosur e per impedire un conflitto commerciale prolungato con gli Stati Uniti”, ha aggiunto il capo del governo nero-rosso, che intende investire nelle infrastrutture fatiscenti del Paese, in particolare attraverso un fondo pubblico senza precedenti di 500 miliardi di euro.