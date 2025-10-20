Merz contro l'AfD: è il nostro "principale avversario" alle elezioni

Berlino, 20 ott. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso di scendere in campo contro il partito di estrema destra AfD in vista delle cinque elezioni regionali del prossimo anno.

L’AfD ha ottenuto un risultato record del 20,8% alle elezioni di febbraio e da allora i suoi consensi hanno continuato a crescere.

Merz, intervenendo dopo una conferenza del suo partito conservatore Cdu a Berlino, ha affermato: “La mano che l’AfD ci tende ripetutamente è in realtà una mano che vuole distruggerci”.

“L’AfD è probabilmente il nostro principale avversario in queste elezioni – ha sottolineato Merz – questo partito vuole esplicitamente distruggere la CDU, vuole un altro Paese. Per questo è chiaro, l’ho detto chiaramente in pubblico questo fine settimana e l’ho ripetuto qui ieri e oggi, con l’approvazione inequivocabile del nostro comitato esecutivo, che non sono solo dettagli a separarci”.

“L’AFD non solo mette in discussione le politiche degli ultimi 10 anni, anche le decisioni fondamentali prese dalla Repubblica Federale Tedesca dal 1949. Mette in discussione tutte le decisioni fondamentali che anche noi abbiamo contribuito a prendere” ha aggiunto.