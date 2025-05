Roma, 7 mag. (askanews) – Nella sua prima visita ufficiale all’estero, come da tradizione, il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz arriva all’Eliseo a Parigi, dove è accolto dal presidente francese Emmanuel Macron. Ambizione dichiarata del leader conservatore è quella restituire lustro all’asse franco-tedesco e ridare peso al ruolo della Germania in Europa, mentre il Vecchio continente è alle prese con i dazi di Donald Trump e i negoziati per la fine della guerra in Ucraina.