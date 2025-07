Milano, 18 lug. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che, sebbene la Germania miri a essere un “Paese attraente per gli immigrati” per colmare la grave carenza di manodopera, non deve “sovraccaricare” le sue città con “immigrazione irregolare”. Il governo Merz cerca di dare una linea dura sull’immigrazione, dato che il tema è salito di livello nell’agenda politica parallelamente all’ascesa del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD).