Merz: la parte europea della Nato dovrà fare di più nei prossimi anni

L’Aia, 25 giu. (askanews) – I leader della NATO incontrano alla stampa al loro arrivo al vertice dell’Alleanza all’Aja, in Olanda. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che le decisioni saranno prese con la consapevolezza che la parte europea della NATO “dovrà fare di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa”.

“Voglio dire chiaramente che le decisioni che stiamo prendendo non mirano a fare un favore a nessuno, ma si basano sulle nostre conoscenze e convinzioni: la NATO nel suo insieme, e in particolare la sua componente europea, deve fare di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa. Per questo motivo affronto oggi queste consultazioni con grande fiducia e non vedo l’ora di incontrare i miei colleghi e le mie colleghe della NATO”, ha dichiarato il cancelliere tedesco, senza poi fermarsi a rispondere alle domande dei giornalisti.