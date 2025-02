Merz: Netanyahu può venire in Germania, non lo arresteremo

Merz: Netanyahu può venire in Germania, non lo arresteremo

Berlino, 24 feb. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu potrà visitare la Germania senza pericolo di essere arrestato, nonostante il mandato di cattura contro di lui per crimini di guerra spiccato dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha detto il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz all’indomani della vittoria della sua CDU alle politiche del 23 febbraio. “Abbiamo parlato al telefono ieri sera, mi ha telefonato e mi ha fatto le congratulazioni” ha detto Merz. “Sapete che ci conosciamo bene e gli ho detto che dovremmo vederci presto di persona dopo la formazione del governo. E in caso programmasse una visita in Germania, mi sono ripromesso che troveremo strade e modi perché visiti la Germania e possa ripartire senza essere arrestato. Mi sembra un’idea completamente assurda che un primo ministro israeliano non possa visitare la Repubblica Federale di Germania”.