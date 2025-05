Merz: "Niente più restrizioni sulla gittata delle armi date a Kiev"

Berlino, 27 mag. (askanews) – Il cancelliere Friedrich Merz – ospite del Wdr Europa Forum – ha annunciato che la Germania, insieme agli altri principali sostenitori occidentali dell’Ucraina, ha rimosso le restrizioni sulla gittata delle armi inviate a Kiev per combattere la Russia.

“Non ci sono più limiti di gittata per le armi fornite all’Ucraina.

Né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli americani. Questo significa che l’Ucraina ora può difendersi, anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio. Non poteva farlo fino a poco tempo fa. Salvo pochissime eccezioni, non lo faceva fino a poco tempo fa. Ora può. In gergo, lo chiamiamo fuoco a lunga gittata, il che significa che può anche equipaggiare l’Ucraina con armi che attaccano obiettivi militari nell’entroterra (russo)”. “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare a sostenere militarmente l’Ucraina”, ha ribadito.