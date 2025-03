Merz: "Possibili 3 miliardi di aiuti a Ucraina, ne parlo con Scholz"

Berlino, 5 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco in pectore, Friedrich Merz, ha annunciato il sostegno all’immediata approvazione di un pacchetto di aiuti da tre miliardi di euro per l’Ucraina, bloccato in parlamento da settimane. Il leader della Cdu ha sottolineato inoltre che mercoledì incontrerà il cancelliere uscente Olaf Scholz per parlare “dell’aiuto urgente necessario per l’Ucraina, pari a circa 3 o 3,5 miliardi di euro”.

“Diamo per scontato che i fondi possano fluire rapidamente. Vogliamo anche parlare con il Cancelliere domani (mercoledì, ndr) – sapete che abbiamo un incontro con il Cancelliere domani (mercoledì, ndr) – nuovamente sugli aiuti necessari per l’Ucraina. Ci sono 3 o 3,5 miliardi di euro che, secondo il Bundestag e la commissione bilancio, potrebbero ora essere sbloccati anche come parte di una cosiddetta spesa fuori budget. Vogliamo che questi fondi fluiscano e poi tutti gli altri fondi potranno essere spesi nella normale gestione di bilancio. Ma ora cercheremo di attuarlo molto rapidamente”.