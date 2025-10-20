Merz respinge l'alleanza con l'AfD dopo un acceso dibattito interno

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha chiarito la sua posizione riguardo alla cooperazione politica con l’Alternative für Deutschland (AfD), in seguito a un dibattito interno che ha suscitato animati confronti all’interno della sua formazione politica, la CDU. Merz ha dichiarato che la mano tesa dall’AfD rappresenta un tentativo di distruzione della CDU, stabilendo così una netta separazione tra i due partiti.

La CDU si trova di fronte a un dilemma crescente, poiché l’AfD ha visto un notevole aumento del consenso popolare, in particolare dopo le elezioni di febbraio. Merz ha inizialmente tentato di spingere un controverso progetto di legge sull’immigrazione, cercando il sostegno del partito di estrema destra, ma ha subito critiche anche da parte dei membri della sua stessa squadra.

Riflessioni di Merz sul futuro della CDU

Durante una conferenza stampa a Berlino, Merz ha affermato: “Questa formazione politica ha espresso chiaramente l’intenzione di annientare la CDU”. Ha evidenziato che il partito risponderà a questa sfida distanziandosi nettamente dall’AfD, sia in termini di contenuti che di valori, sottolineando l’importanza di un governo efficace come contrappeso.

Strategia per le prossime elezioni

La CDU sta preparando una strategia per affrontare le prossime elezioni statali, specialmente in due stati dell’est della Germania, dove l’AfD è in testa nei sondaggi con circa il 40% delle preferenze. Merz ha dichiarato di voler mantenere la CDU come la forza politica principale in Germania, esprimendo fiducia nella possibilità di vincere queste elezioni.

Il ruolo della CDU contro l’AfD

Il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, ha presentato un piano in tre punti per contrastare l’AfD. Il primo passo consiste nel rafforzare la presenza della CDU negli stati orientali, dove il partito di estrema destra ha una forte influenza. In secondo luogo, verranno istituiti comitati di esperti per elaborare idee e strategie politiche che possano attrarre l’elettorato.

Infine, l’obiettivo è costruire un’immagine positiva della CDU come partito orientato alla risoluzione dei problemi, in netto contrasto con l’AfD, che tende a concentrarsi su questioni problematiche senza offrire soluzioni concrete.

La storicità della Brandmauer

È importante sottolineare che in Germania esiste una Brandmauer, o muro di protezione, istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale per evitare alleanze con partiti di estrema destra. Merz ha insistito sulla necessità di mantenere questa linea, nonostante le pressioni interne per esplorare nuove strade politiche.

Il cancelliere ha avvertito che la percezione pubblica sta cambiando, con alcuni che credono che sarebbe possibile collaborare. Tuttavia, Merz ha sostenuto: “Non è così; l’AfD mette in discussione le fondamenta della Repubblica Federale Tedesca, le decisioni fondamentali che abbiamo contribuito a plasmare”.

Il suo messaggio è chiaro: la CDU deve rimanere ferma e coesa nel respingere ogni forma di cooperazione con il partito di estrema destra, per proteggere i valori democratici fondamentali del paese.