Merz: una "proposta" su concessioni territoriali fatta a Trump

Berlino, 11 dic. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stata inviata una proposta sulle concessioni territoriali che l’Ucraina è pronta a fare per porre fine alla guerra contro la Russia. Merz afferma che la proposta è stata inviata dopo che i leader europei hanno parlato telefonicamente con Trump mercoledì.

“Riguarda principalmente la questione di quali concessioni territoriali l’Ucraina è disposta a fare”, dice.

“Potrebbe esserci un incontro qui a Berlino all’inizio della prossima settimana. La partecipazione o meno del governo americano dipende molto dalla stesura congiunta dei documenti su cui si sta attualmente lavorando”, ha detto

Merz, oggi in conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte ha suggerito che, dopo le discussioni con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, insieme con l’amministrazione statunitense, si dovrebbe finalizzare le discussioni sui documenti.

“Sono ragionevolmente fiducioso che ci riusciremo. Da questa telefonata con il presidente Trump di ieri ho ricavato la ferma impressione che lui sia disposto a percorrere questa strada con noi, perché sa che anche gli europei hanno bisogno che i propri interessi siano ascoltati”, chiosa.