Merz vede presidente Siria: presto rimpatrio di 1,3 milioni rifugiati

Berlino, 30 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricevuto il presidente siriano Ahmed al-Sharaa in Cancelleria a Berlino per discutere della ricostruzione della Siria, del rimpatrio accelerato di 1,3 milioni di rifugiati siriani e della guerra in Medio Oriente.Secondo Bild, Merz “ha bisogno di al-Sharaa affinché l’inversione di tendenza dei flussi migratori – una delle questioni più importanti del suo mandato – abbia successo”. Obiettivo del cancelliere è di aumentare i viaggi di ritorno in Siria, nonostante la situazione della sicurezza nel Paese sia classificata come “instabile” dal Ministero degli Esteri tedesco.In conferenza stampa a Berlino, Merz ha ricordato il “momento storico” della caduta del regime di Assad, avvenuta poco più di un anno fa, e ha dichiarato: “Stiamo lavorando congiuntamente per consentire ai siriani residenti in Germania di tornare in patria. Il governo tedesco sostiene il governo siriano nella ricostruzione della Siria, mettendo a disposizione la propria esperienza, consulenza e istituzioni, e contribuendo a creare le condizioni per la crescita economica del Paese”.Secondo il piano, l’80% dei rifugiati siriani in Germania dovrebbe fare ritorno in Siria entro i prossimi tre anni. Il presidente siriano ha assicurato che queste persone saranno sempre benvenute in patria. Una task force congiunta – conclude il tabloid tedesco – supervisionerà la ricostruzione della Siria. L’obiettivo: la stabilizzazione (con 200 milioni di euro stanziati per il 2026) e il rafforzamento della cooperazione economica.