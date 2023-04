Mes: Amendola (Pd), 'basta manovre dilatorie maggioranza, tempo scaduto, si voti'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - L'ennesima "manovra dilatoria della maggioranza" sul Mes, "cercano di prendere tempo, ma ormai il tempo è scaduto". Così Enzo Amendola, capogruppo Pd in Esteri alla Camera, interpellato dall'Adnkronos su quanto accaduto oggi in ...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – L'ennesima "manovra dilatoria della maggioranza" sul Mes, "cercano di prendere tempo, ma ormai il tempo è scaduto". Così Enzo Amendola, capogruppo Pd in Esteri alla Camera, interpellato dall'Adnkronos su quanto accaduto oggi in commissione a Montecitorio sul Mes.

"Io ho presentato la proposta di ratifica del Mes per passare quindi alla votazione. Ma 3 commissari di Forza Italia hanno chiesto di non votare finchè non si abbiano elementi conoscitivi da parte del governo. Ma è una procedura che non esiste. Il governo da un parere: sì o no. E' solo un modo per dilazionare il tempo ma il tempo è ormai scaduto".

"Capisco i problemi politici della maggioranza ma nella fase in cui si negozia il Patto di Stabilità in Ue e si rinegozia il Pnnr, l'Italia è l'unico paese a non aver ratificato ancora il Mes. Siamo gli unici. E' dal Conte 1 che va avanti" questa storia. "Dicono che vogliono cambiare il Mes: ma come lo cambi se non lo ratifichi? Si voti".