Mes: Azione, 'melina ottusa maggioranza e governo

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Maggioranza e Governo non si presentano in Commissione Esteri: ennesimo imbarazzante tentativo di melina messo in piedi da chi, in realtà, attacca il Mes perché non tollera l’Ue e non ha interesse ad un rafforzamento dei meccanismi di solidarietà europea. Si andrà in Aula, dove dovranno assumersi le loro responsabilità e spiegare al Paese tanta ottusità”. Così una nota di Azione, dopo il voto del testo base in Commissione Esteri di Montecitorio sulla ratifica del Mes.