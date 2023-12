Mes: Braga, 'si è aperta una crisi politica nella maggioranza, Giorgetti sfiduciato'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ieri è stata una pagina negativa per l'Italia, abbiamo perso ogni credibilità a livello europeo. Meloni ci aveva spiegato che il Mes sarebbe stato uno strumento di pressione nella trattativa sul Patto di stabilità.- Chiuso l'accordo fr...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Ieri è stata una pagina negativa per l'Italia, abbiamo perso ogni credibilità a livello europeo. Meloni ci aveva spiegato che il Mes sarebbe stato uno strumento di pressione nella trattativa sul Patto di stabilità.- Chiuso l'accordo fra Francia e Germania ci si sarebbe aspettato una ratifica, invece c'è stata una ritorsione impedendo che fosse ratificato il Mes". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, a Sky Start su Sky Tg24.

"La conclusione di tutto è stato che la maggioranza non c'è più, si è spaccata, ha votato in modo diverso e ha sfiduciato il ministro dell'Economia che aveva preso un impegno all'Ecofin. Questo apre una crisi politica nel silenzio totale sia dello stesso Giorgetti che della Meloni". Quanto alle divisioni anche nelle opposizioni: "Il Pd ha votato in modo assolutamente coerente. I 5 Stelle hanno votato invece insieme a un pezzo della maggioranza".