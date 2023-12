Mes: Conte, 'Meloni farà ennesimo tradimento dei suoi elettori?'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni aveva già detto il falso quando era alla opposizione durante la pandemia, mi sorprende che insista oggi" sul Mes "come presidente del Consiglio, offrendo una ricostruzione falsa, il che è gravissimo, è ha rimediato una f...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni aveva già detto il falso quando era alla opposizione durante la pandemia, mi sorprende che insista oggi" sul Mes "come presidente del Consiglio, offrendo una ricostruzione falsa, il che è gravissimo, è ha rimediato una figuraccia, tutti i giornali lo riconoscono. La verità è che abbiamo fatto tutto alla luce del sole con un dibattito parlamentare, e ci sono gli atti del dicembre 2020 a testimoniarlo. Abbiamo detto no al Mes quando tutti premevano perché prendessimo quei soldi. Questo ci ha permesso di portare a casa 209 miliardi. La verità è che il Mes stato introdotto da un governo di centrodestra, nel 2011, sapete chi era ministro di quel governo? Giorgia Meloni". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un'intervista al Tg1.

Al momento del voto parlamentare, "il M5S avrà la stessa posizione espressa nel dicembre 2020, ma il tema oggi è che farà Giorgia Meloni, lo ratificherà o meno? – chiede Conte – Dopo il boom degli sbarchi, l'aumento degli sbarchi, il taglio a pensioni e sanità, Giorgia Meloni farà questo ennesimo tradimento dei suoi elettori?".

