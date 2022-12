Mes: Della Vedova, 'dopo decisione Germania governo dica sì'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “L’intervento del premier Meloni oggi in aula sulla politica estera è stato totalmente mainstream: mi sembra di capire, e ne prendo atto positivamente, che la pacchia in Europa non finisce con il governo Meloni. Forse dopo il disastro diplomatico che av...

Roma, 13 dic.

(Adnkronos) – “L’intervento del premier Meloni oggi in aula sulla politica estera è stato totalmente mainstream: mi sembra di capire, e ne prendo atto positivamente, che la pacchia in Europa non finisce con il governo Meloni. Forse dopo il disastro diplomatico che avete fatto con la Francia avete capito che bisognava non solo cambiare non solo toni ma anche contenuti". Così il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo nell’aula della Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo consiglio europeo.

"Mi aspetto che nella replica si dica una parola chiara sul MES: dopo questa cosa un po’ pietosa di aspettare la Germania, diteci se ratificherete la riforma del MES oppure no". Sull’Ucraina, ha aggiunto Della Vedova, “sono d’accordissimo con il governo: l’Italia deve proseguire con l’aiuto umanitario, economico e militare. Come ha detto Meloni, le sanzioni sono efficaci e spero che sia un punto assunto da tutta la maggioranza. E sono d’accordo anche sulla difesa comune dei confini esterni.

Ma sia chiaro: questo non è sovranismo, è federalismo, che vuol dire cedere pezzi di sovranità all’Ue e avere più Europa in Italia”.