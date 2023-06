Mes: Della Vedova, 'Italia fa figuraccia ed esce da stanza adulti'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “L’assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che la maggioranza non ha una posizione comune sul Mes: il Governo sta precipitando l’Italia in questa figuraccia storica”. Lo ha detto il deputato di Più Europa, Benedetto De...

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “L’assenza dei deputati leghisti è la fotografia del fatto che la maggioranza non ha una posizione comune sul Mes: il Governo sta precipitando l’Italia in questa figuraccia storica”. Lo ha detto il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo nell’Aula della Camera in discussione generale sul Mes. “Se vi fa così paura il Mes, potete benissimo ratificarlo, e poi lo boicottate con il diritto di veto. Ma sia chiaro ai cittadini che l’Italia così esce dal novero degli adulti nella stanza, cioè i grandi Paesi che guidano l’Europa, Francia, Germania, Spagna, per mettersi nella posizione del ricattatore. Lasciate questo agli ungheresi di Orban e ai polacchi, che proprio stanotte sui migranti hanno attuato la politica del ricatto bloccando la dichiarazione sull’immigrazione".

"State infilando l’Italia -ha sottolineato Della Vedova- nella ragnatela che vi siete costruiti negli anni: Meloni fino al 2021 faceva campagna contro la moneta unica, proponendo lo scioglimento concordato dell’area euro, mentre Salvini girava l’Italia per uscire dall’euro. E ora siamo intrappolati in questo vostro cortocircuito politico. Eppure sarebbe banale: si approva la riforma del trattato del Mes e poi l’Italia, se non vuole e non gli serve, non vi accede. Fate uno sforzo, evitate che la vostra retorica e la propaganda trascinino l’Italia in questa figuraccia storica, lasciate i ricatti ai piccoli Paesi amici sovranisti, fate gli adulti nella stanza e ratificate il Mes”.