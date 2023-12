Mes: Faraone, "commento Giorgetti a 'Chi l'ha visto?'"

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “La scelta scellerata della maggioranza di non votare la ratifica sul Mes non porterà a un risparmio ma solo a far perdere all’Italia ogni credibilità in Europa”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ad Agor&ag...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “La scelta scellerata della maggioranza di non votare la ratifica sul Mes non porterà a un risparmio ma solo a far perdere all’Italia ogni credibilità in Europa”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ad Agorà.

“Ci è stato spiegato che l’accordo sul Patto di stabilità era collegato con il voto sul Mes e si è parlato di ‘pacchetto’. Io parlerei piuttosto di pacco. Perché delle due l’una: o l’accordo sul Patto di stabilità è andato male e ieri quindi il governo si è vendicato con il voto sul Mes; oppure, se è andata bene, il governo ha fregato quelli con cui ha chiuso un accordo positivo. Tutt’e due queste storie non stanno insieme. Tra l’altro, l’Italia ha comunque già versato i 14 miliardi di contributo al Mes, quindi non ci sarà alcun risparmio. Di certo, da ieri il ministro Giorgetti, quello che ha partecipato alle trattative sul Patto, è scomparso. Sembra di capire che per avere un suo commento sulla vicenda, si debba rivolgersi alla redazione di 'Chi l'ha visto?'. Va infine detto che il voto di astensione di Forza Italia è stato ipocrita, utile per bocciare il Mes senza perdere la faccia”, ha concluso.