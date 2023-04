Home > Askanews > Mes, Gentiloni: ratifica italiana non dovrebbe essere in discussione Mes, Gentiloni: ratifica italiana non dovrebbe essere in discussione

Stoccolma, 28 apr. (askanews) – “Non so se ci sono richieste, non credo che ci sia bisogno di particolari richieste. È chiaro che questo è un impegno che è stato preso da tutti i paesi, inclusa l’Italia, e che quindi nei tempi e nei modi che il governo e il Parlamento italiano decideranno la ratifica italiana non dovrebbe essere in discussione: è stata decisa più di due anni fa”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha risposto a una domanda sulla ratifica della riforma del Mes da parte dell’Italia, giungendo all’Eurogruppo informale a Stoccolma.

Stoccolma, 28 apr. (askanews) - "Non so se ci sono richieste, non credo che ci sia bisogno di particolari richieste. È chiaro che questo è un impegno che è stato preso da tutti i paesi, inclusa l'Italia, e che quindi nei tempi e nei modi che il governo e il Parlamento italiano decideranno la ra...