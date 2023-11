Mes: Gramegna insiste, 'riforma va ratificata, Unione bancaria più completa'

Strasburgo, 22 nov. – (Adnkronos) – "Una volta ratificato il trattato del Mes modificato, l’Unione bancaria avrebbe fatto un passo più avanti verso il completamento". Lo ha detto oggi il direttore del Mes Pierre Gramegna, intervenendo a Roma ad una conferenza sui rischi e la resilienza nell'area dell'euro, tenutasi a Roma, informa il Mes. La riforma è stata ratificata da tutti gli Stati dell'Eurozona, eccettuata l'Italia. "Possibili shock alla stabilità finanziaria – ha aggiunto – potrebbero provenire da tensioni geopolitiche, cambiamenti climatici o da tendenze ben note, ma in lento movimento, come l’invecchiamento".

"Ecco perché – ha proseguito – non dovremmo perdere di vista l’importanza di finalizzare la riforma del Mes e i benefici che ciò apporterebbe alla nostra architettura istituzionale. Il trattato Mes rivisto offre una forte rete di sicurezza in caso di banche in difficoltà, il sostegno al Fondo di risoluzione unico. Ma non è tutto. Il trattato dà più spazio alla prevenzione delle crisi e rafforza ulteriormente la resilienza dell’area euro ai grandi shock futuri", ha concluso.