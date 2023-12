Mes: Guerra a Giorgetti, 'che conseguenze da no maggioranza?'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La nostra valutazione è che il Patto di stabilità accettato sia peggiorativo in modo significativo rispetto a quanto previsto dalla Commissione e che l'Italia non sia stata in grado di portare a casa i risultati" che si era prefissa. Ed "...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "La nostra valutazione è che il Patto di stabilità accettato sia peggiorativo in modo significativo rispetto a quanto previsto dalla Commissione e che l'Italia non sia stata in grado di portare a casa i risultati" che si era prefissa. Ed "ora ci troviamo di fronte a una legge di bilancio che è obsoleta alla luce di quanto approvato". Così Maria Cecilia Guerra del Pd in commissione Bilancio alla Camera rivolgendosi a Giancarlo Giorgetti.

Quanto al Mes, Guerra sottolinea: "Lei ha detto che avrebbe avuto interesse che fosse approvato il Mes per motivi economici e finanziari. Quali sono questi motivi economici e finanziari che avrebbero reso necessaria l'approvazione del Mes e quindi quali problemi possano venire dal fatto che la maggioranza ha sconfessato il proprio ministro dell'Economia votando contro".