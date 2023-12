Mes: Lupi, 'ratifica va inserita in cornice più ampia, giusto aspettare Consiglio Ue'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Siamo sempre stati favorevoli al Mes e lo ribadiamo oggi. Con altrettanta convinzione sosteniamo la linea del Governo espressa dal ministro Raffaele Fitto sulla necessità di inserire la ratifica del Mes in una cornice più ampia, per fare un ragionamen...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Siamo sempre stati favorevoli al Mes e lo ribadiamo oggi. Con altrettanta convinzione sosteniamo la linea del Governo espressa dal ministro Raffaele Fitto sulla necessità di inserire la ratifica del Mes in una cornice più ampia, per fare un ragionamento di sistema che comprenda le politiche strategiche europee non per parti separate. Per questo è giusto attendere il prossimo Consiglio europeo e le evoluzioni sulla revisione del Patto di Stabilità”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.