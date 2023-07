Mes: Magi (+Europa), 'Meloni ringrazi Draghi e lo faccia votare'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Innanzitutto chiariamo che Meloni sta raccogliendo i frutti del Governo Draghi, che ha rimesso il nostro Paese in carreggiata, facendo intraprendere all'Italia la strada giusta, anche a livello europeo. Invece che prendersi meriti non suoi, Meloni dica dov&rsquo...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Innanzitutto chiariamo che Meloni sta raccogliendo i frutti del Governo Draghi, che ha rimesso il nostro Paese in carreggiata, facendo intraprendere all'Italia la strada giusta, anche a livello europeo. Invece che prendersi meriti non suoi, Meloni dica dov’è la terza rata del PNRR, dica ai suoi amici ungheresi e polacchi che il loro sovranismo sta penalizzando l'Italia sui migranti, faccia votare la ratifica MES e non scappi dalle sue responsabilità". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa, che su Twitter aggiunge: "Meloni ha aumentato il proprio consenso con la narrazione distruttiva che oggi invece condanna. Non è ipocrisia questa?2.