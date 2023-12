Mes: Marattin, 'no è ritorsione contro Francia e Germania'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Quello della maggioranza sulla ratifica del Mes è un comportamento da adolescenti, da classe dirigente che non si rende conto della gravità di quello che sta facendo”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, a Radio Anch’io.

“La tesi più accreditata è che si tratti, dopo un accordo sul Patto di stabilità che non ha affatto tenuto conto delle richieste italiane, di una ritorsione contro Germania e Francia. D’altronde, a negare la possibilità, evocata da Salvini, che l’Italia possa essere chiamata a sborsare quote di capitale aggiuntive è stato il Mef, ovvero il ministero retto da Giancarlo Giorgetto, vice di Salvini. La riforma dice semplicemente che gli 80 miliardi custoditi nella cassaforte del Mes possano essere usati come paracadute nel caso in cui una grossa banca europea finisca nei guai. Questo è un fatto. Salvini è la stessa persona che andò al Tg1 che il Mes è una banca privata. In nessun paese del mondo può capitare che si lascino dire a un politico sciocchezze del genere senza fargli presente che si tratta appunto di sciocchezze. Il problema è che stiamo capendo cosa succederà alla nostra democrazia se andiamo avanti così”, ha concluso.