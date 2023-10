Mes: Meloni, 'non se ne è parlato, ma mia posizione è la stessa'

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – "Non ci sono state discussione sul Mes, non è stato oggetto del dibattito" a Bruxelles. Al riguardo, "io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso. Continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in sé, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, lasciando il Consiglio europeo. "Quando abbiamo chiaro il quadro, faremo le valutazioni più pertinenti", ha aggiunto. Quanto a un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula, "lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo".