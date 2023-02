**Mes: Meloni, 'ratifica Italia? Non se ne è parlato a summit Ue&...

**Mes: Meloni, 'ratifica Italia? Non se ne è parlato a summit Ue&...

**Mes: Meloni, 'ratifica Italia? Non se ne è parlato a summit Ue&...

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - La mancata ratifica del Mes da parte dell'Italia è stata affrontata nel Consiglio straordinario Ue conclusosi nella notte? "No, nel dibattito non è uscita la questione del Mes". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti in ...