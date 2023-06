Mes: Meloni, 'strumento che non chiederà mai nessuno, recuperarne risorse'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Se anche l'Italia ratificasse la riforma del trattato, il Mes non verrebbe richiesto da nessuno, né dall'Italia né dagli altri. Quando è stato attivato il Mes sanitario, nessuno ha preso quei soldi", per questo occorrerebbe "m...

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Se anche l'Italia ratificasse la riforma del trattato, il Mes non verrebbe richiesto da nessuno, né dall'Italia né dagli altri. Quando è stato attivato il Mes sanitario, nessuno ha preso quei soldi", per questo occorrerebbe "metterlo in discussione per recuperarne le risorse". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa nel corso dell'appuntamento 'Forum in Masseria', a Manduria.