Mes: P. De Luca (Pd), 'maggioranza si assuma responsabilità, basta tergiversare'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "L'eurogruppo chiede ancora una volta conto al ministro Giorgetti dello stato dell'arte rispetto alla ratifica della riforma del Mes. L'Italia è l'unico Paese a non aver proceduto in tal senso e sta bloccando l'entrata in vigore delle modifiche. Ancora una volta la destra sta preferendo la demagogia agli interessi degli italiani. La riforma del Mes produce infatti solo effetti positivi. Anzitutto, come chiarito anche dallo stesso Mef qualche mese fa, rafforza la valutazione di merito del credito dei Paesi aderenti, migliorando il rating del nostro debito. Ma soprattutto, rende più stabile la zona euro e assicura maggiori tutele ai consumatori in caso di crisi bancarie. Invitiamo quindi la maggioranza a dare il via libera per ricalendarizzare immediatamente in aula la proposta di legge di ratifica a nostra prima firma. In questo momento così complesso, con un delicato negoziato da portare avanti sulla modifica del patto di stabilità, l'Italia è chiamata a dare prova di serietà, credibilità e affidabilità. Il governo e la maggioranza stanno giocando col fuoco". Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue.