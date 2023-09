Mes: P.De Luca, 'situazione imbarazzante, che aspetta governo?'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “È imbarazzante che l’intera Europa aspetti la ratifica della riforma del Mes solo da parte dell’Italia. Il governo sta isolando pericolosamente il nostro Paese e sta mettendo a rischio la stabilità della intera Eurozona, mentre Meloni e Salvini sono impegnati in una campagna elettorale permanente con Orban e Le Pen, per distogliere l'attenzione dall'incapacità di occuparsi dei problemi reali degli italiani". Così Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche Ue della Camera.

"A causa della destra, ancora non entra in vigore in tutta Europa e quindi anche in Italia la rete di sicurezza per i risparmiatori europei del backstop, che è la principale funzione del nuovo Mes. La proposta di legge di ratifica a nostra prima firma è pronta per essere approvata. Che cosa aspettano ancora il governo e la maggioranza?”.