Mes: Pagano (Pd), 'Giorgetti in Ue ma schiaffo a Parlamento'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Tra due giorni ci sarà un’importantissima riunione tra i ministri dell’Economia dei Paesi dell’Ue, in cui all’odg c’è pure aggiornamento su Mes, ma il nostro ministro non ha ritenuto opportuno riferire al Parlamento quale posizione, per conto dell’Italia, intende portare al tavolo. Temi fondamentali per il futuro dell’Unione e per il nostro Paese su cui non ha voluto spendere nemmeno una parola in commissione Bilancio. Sul Mes, ad esempio, restiamo l’unico Stato membro a negare la ratifica e l’argomento resta in un limbo imbarazzante. Nel frattempo, però, questo governo non si fa mancare il tempo per dare spallate scomposte ai commissari europei, né per occupare le prime pagine dei giornali con le solite assurde proposte di condoni e moratorie. L’economia per il governo Meloni è al primo posto solo quando si tratta di proteggere i ricchi e gli evasori. Del destino degli italiani, come testimonia l’ennesimo schiaffo in faccia al Parlamento, non interessa a nessuno dalle parti di Palazzo Chigi". Così Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera.