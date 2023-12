Mes: Prodi, 'stand-by Meloni? In Europa non si fa così, ma alla fine lo approverà'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La condizione di stand-by sul Mes del governo Meloni? "Non si fa così in Europa. Quello europeo è un contesto retto da rapporti complicati, in cui la fiducia è determinante. Poi" nella ratifica del Mes "non ci si rimette niente, al limi...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – La condizione di stand-by sul Mes del governo Meloni? "Non si fa così in Europa. Quello europeo è un contesto retto da rapporti complicati, in cui la fiducia è determinante. Poi" nella ratifica del Mes "non ci si rimette niente, al limite non si applica. Alla fine lo approvano, non c'è alternativa. Ci sono battaglie in cui alla fine si trovano alleati, su questa non si è mossa nessuno, qualcosa vorrà dire no?". Così Romano Prodi, ospite di 'Piazza Pulita' su La7.