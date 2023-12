Mes: Renzi, 'Meloni dirà sì, ennesimo passo indietro'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì 13 dicembre Giorgia Meloni tornerà in Aula per il Consiglio Europeo e sono curioso di ascoltare che cosa avrà da dire, io le risponderò in dichiarazione di voto. Nel frattempo attendiamo l’ennesimo passo indietro della Prem...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Mercoledì 13 dicembre Giorgia Meloni tornerà in Aula per il Consiglio Europeo e sono curioso di ascoltare che cosa avrà da dire, io le risponderò in dichiarazione di voto. Nel frattempo attendiamo l’ennesimo passo indietro della Premier che nelle prossime ore dovrà ratificare il Mes, come aveva sempre negato di voler fare". Così Matteo Renzi nella enews.

"Faccio un appello: già che sta cambiando idea per la ventiduesima volta in quattordici mesi, perché, già che c’è, non chiede anche di riaprire i termini per avere il Mes sanitario? Sono soldi che servono per la sanità italiana, anche alla luce dello sciopero di ieri. Così i nostri dottori, i nostri infermieri, i nostri addetti e soprattutto i nostri pazienti possono avere un aiuto reale dallo Stato, anziché i soliti proclami privi di coperture economiche. Giorgia, ormai stai cambiando idea su tutto: un ultimo sforzo, cambia idea anche sul Mes sanitario. Così avremo meno liste d’attesa e pagheremo meglio i medici e gli infermieri. Hai trovato i soldi per la Serie A, trova i soldi anche per la sanità! Dopo aver cambiato idea su Nato, Euro, trivelle, JobsAct, giustizia, Bibbiano, PNRR, accise, Von der Leyen che vuoi che sia cambiare idea sul Mes sanitario?".