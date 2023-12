Mes: Renzi, 'populisti dicono no, FI e sinistra radicale imbarazzanti'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Meloni, Salvini e Conte si confermano populisti e dicono NO al Mes. Forza Italia sempre più imbarazzante si astiene come la sinistra radicale. C’è un grande spazio per chi ancora crede nell’Europa, nel riformismo, nella politica. Avanti!&quo...