Mes: Richetti, 'depositata pdl di ratifica, stanchi di perdere faccia e risorse'

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Mentre la maggioranza ci propone un insopportabile balletto sul Mes, con Forza Italia che cambia idea, prima a favore, poi contro e con Giorgetti che dice di attendere la Corte Costituzionale tedesca e dopo il verdetto dice no, noi depositiamo una proposta di legge per ratificare quel trattato, perché siamo stanchi che l'Italia, oltre a perdere la faccia, perda anche occasioni e risorse per sostenere lo sviluppo delle nostre imprese, della nostra sanità e dei nostri servizi".

Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati.