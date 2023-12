Mes: risoluzione Pd, 'governo lo ratifichi, credibilità anche ai fini negoziati in corso'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Procedere alla ratifica dell’accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), assicurando al Paese la credibilità e l’affidabilità necessarie anche ai fini dei negoziati in corso in seno all&r...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Procedere alla ratifica dell’accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), assicurando al Paese la credibilità e l’affidabilità necessarie anche ai fini dei negoziati in corso in seno all’Unione". E' l'impegno chiesto dal Pd al governo nella risoluzione sulle comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo.