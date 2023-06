Mes, Schlein: governo Meloni irresponsabile, ci mette in imbarazzo

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – Quello che è successo in Commissione sul Mes “è il segno delle loro divisioni ma anche della irresponsabilità di questo governo rispetto a impegni internazionali che l’Italia si è già assunta”, “tenere bloccati 20 Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, cioè che ratificare quell’accordo non vuol dire che se ne chiede l’attivazione, vuol dire essere un governo irresponsabile che ci sta mettendo in imbarazzo rispetto agli altri interlocutori internazionali. È un fatto di credibilità dell’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Bruxelles.