Mes: Schlein, 'ieri grave diserzione maggioranza, pacta sunt servanda'**

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo trovato grave il passaggio di ieri: a causa delle divisioni al suo interno, la maggioranza disertato il voto sul Mes, tema di credibilità internazionale per l'Italia. Da giurista dico: pacta sunt servanda. Si ratifichi celermente il trattato del Mes, che non equivale" a usarlo. "Non si era mai visto che la maggioranza disertasse i lavori, lasciando sola a votare l'opposizioni". Così Elly Schlein a Rapallo all'assemblea dei Giovani Imprenditori.