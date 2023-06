Mes: Schlein, 'maggioranza diserta voto, cosa mai vista'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La maggioranza è talmente divisa che oggi ha disertato il voto sul Mes alla Camera. Non si è mai visto. E ieri è andata sotto al Senato sul Dl Lavoro. Un governo fantasma che non sta in piedi, fa perdere credibilità all’Italia e con...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "La maggioranza è talmente divisa che oggi ha disertato il voto sul Mes alla Camera. Non si è mai visto. E ieri è andata sotto al Senato sul Dl Lavoro. Un governo fantasma che non sta in piedi, fa perdere credibilità all’Italia e continua a non dare risposte a chi è in difficoltà". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, su twitter.