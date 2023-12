Mes: Schlein, 'Meloni cambi mestiere, non conosce differenza tra ratificare e attivare'

Mes: Schlein, 'Meloni cambi mestiere, non conosce differenza tra ratific...

Mes: Schlein, 'Meloni cambi mestiere, non conosce differenza tra ratific...

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Se Giorgia Meloni non conosce la differenza tra ratificare e attivare uno strumento dovrebbe cambiare mestiere. Non puoi bloccare altri Paesi per ragioni ideologiche". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd....