Mes: Scotto, 'da Meloni polemica sul nulla, problema è maggioranza divisa'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni sta costruendo una polemica sul nulla sul Mes, se non perché ha una divisione molto forte all’interno della maggioranza e non sa come districarsi in questa babele di posizioni della destra”. Così Arturo Scotto, deputato del Pd, a Radio Giornale Radio.

“Ieri abbiamo assistito a una sceneggiata incredibile, che è stato l’auto ostruzionismo della maggioranza in Parlamento per impedire che arrivasse oggi in discussione la ratifica del Mes – ha aggiunto Scotto –. Il fax? Meloni dopo tanti anni in Parlamento non ricorda bene come funziona. Il Parlamento ha votato una risoluzione nel dicembre del 2020, mentre l’atto che viene contestato, il famoso fax, è una sottoscrizione di quel trattato. In realtà una modifica del trattato, perché fu sottoscritto e poi ratificato dal Parlamento nell’epoca di Berlusconi, quando la Meloni era ministra della gioventù. La ratifica è un’altra cosa, spetta al Parlamento ed è una scelta che andrà prima o poi fatta”.