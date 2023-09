Mese del cuore, Gemelli con Danacol per prevenzione cardiovascolare

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) – Torna da oggi il 'Mese del cuore', iniziativa giunta alla settima edizione con check-up gratuiti sui rischi cardiovascolari a Roma e online su Enel X grazie alla collaborazione tra Danacol e il Policlinico Gemelli di Roma. Arricchiscono il calendario le misurazioni gratuite del colesterolo in farmacia e un evento con my-personaltrainer.it. A chiudere il mese della prevenzione sarà la Longevity Run a Roma il 15 ottobre e la Mille Mila Bici a Milano il 22 ottobre. On air da oggi, inoltre, la nuova campagna pubblicitaria 'Stay Alive' lanciata da Danacol e Policlinico Gemelli di Roma, con protagonista il cantante Elio sulle note della famosa hit dei Bee Gees. La musica è stata scelta per la calzante particolarità di seguire un ritmo di 103 battiti al minuto (Bpm). Proprio questa canzone è stata proposta, a partire dagli Stati Uniti, come "ritmo mentale" per guidare i soccorritori a eseguire il massaggio cardiaco con la giusta frequenza che, appunto, deve essere di 100-120 Bpm.

Il calendario della prevenzione è stato illustrato oggi a Milano nella sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma; Francesco Landi, direttore Dipartimento Scienze dell'invecchiamento, ortopediche e reumatologiche Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Roma e ordinario di Medicina interna e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore; Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Danone Italia & Grecia, e Jordi Guitart Clermont, direttore Marketing Danone Italia & Grecia. Obiettivo della campagna Stay Alive: sensibilizzare gli italiani sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari, attraverso un piano di comunicazione articolato e che vede come protagonista Elio, dopo il successo dello scorso anno.

In questi ultimi anni – è emerso dall'incontro – la consapevolezza sui rischi cardiovascolari degli italiani sopra i 35 anni è aumentata, secondo una ricerca Gfk che mette in relazione uno studio del 2012 con i dati di oggi. Secondo la ricerca Gfk commissionata da Danacol, il 31% degli intervistati sa di avere un livello di colesterolo sotto i 199 mg/dl, dato che nel 2012 era del 55% più basso; calano dell'8% coloro i quali hanno un livello di colesterolo alto (200-239 mg + oltre 240mg + non so esattamente, ma so che è alto). Il ranking delle attività nella gestione del colesterolo vede ai primi posti: faccio periodicamente esami del sangue; ho un'alimentazione sana e bilanciata; prendo farmaci specifici su prescrizione medica; tengo sotto controllo il mio peso; evito gli eccessi nel bere, mangiare, fumare.

"Indubbiamente col tempo e la continua informazione le persone hanno interiorizzato i comportamenti corretti e la necessità di controllarsi per avere uno stile di vita più sano", afferma Gavelli. "La ricerca di Gfk ci dice che con l'aumento della consapevolezza e dei controlli, anche grazie alle tante campagne di prevenzione, compresa la nostra – sottolinea – le persone si sentono più sicure. Noi di Danone, con il brand Danacol, comprendiamo quanto sia importante effettuare controlli per la propria salute ed è per questo che avere un partner di rilievo come il Gemelli ci onora e ci fa impegnare sempre più in una campagna anticolesterolo con check-up gratuiti che speriamo, grazie alla simpatia e all'energia di Elio, ci aiutino a diffondere il più possibile il messaggio fondamentale della prevenzione".

"Questa consolidata collaborazione dei medici e dei ricercatori di Policlinico Gemelli e Università Cattolica con Danone ha un reale impatto sulle persone nella prevenzione del rischio cardiovascolare – evidenzia Elefanti – Sentiamo fortemente la responsabilità di fare corretta informazione medica ed educazione sanitaria; iniziative popolari come questa permettono di raggiungere una ampia platea di persone, avendo una importante ricaduta sociale nella promozione della salute pubblica".

La prevenzione si conferma come "scelta vincente per tutelare la salute delle persone. Questa nuova edizione del Mese del cuore – rimarca Landi – ci offre una grande occasione per riaffermarne l'importanza, nonché di raccogliere utilissimi dati clinici sugli stili di vita della popolazione. Per raggiungere una longevità in buona salute sappiamo inoltre che l'aderenza a un regime alimentare basato sulla dieta mediterranea rappresenta un'arma efficace per combattere il colesterolo alto che si conferma uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Grazie a questa campagna, siamo fiduciosi che accresceremo la consapevolezza del valore individuale e sociale di coltivare sani stili di vita".

Nei tre weekend dal 22 settembre al 7 ottobre, a Roma verranno offerti check-up gratuiti effettuati da un team di medici coordinato da Landi. Gli screening potranno essere prenotati sul sito www.danacol.it/mese-del-cuore. I medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare: pressione arteriosa, valori di glicemia e colesterolo, indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio, il fumo), abitudini alimentari e alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare). Al termine della visita ai partecipanti verrà rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita.

La novità di quest'anno – si legge in una nota – è la possibilità di effettuare un percorso di benessere completamente digitale tramite Smart Axistance e-Well Digital, l'applicazione sviluppata da Enel X che consente di migliorare il proprio stile di vita con il supporto dei medici del Policlinico Gemelli. Il percorso prevede un check-up digitale iniziale con la compilazione di un questionario di auto profilazione e la misurazione di alcuni parametri vitali attraverso test guidati da video tutorial; i dati raccolti permetteranno ai medici di creare un programma personalizzato, che include un piano di fitness su misura e il monitoraggio di diverse aree fondamentali per la riduzione dei fattori di rischio per la salute quali fumo, stress e sonno. "Il programma di benessere – conclude Landi – verrà assegnato durante il video consulto in App, che consente un confronto diretto con le équipe del Policlinico Gemelli ovunque ci si trovi".