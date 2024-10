Mese prevenzione orale, Ghirlanda (Andi): "In 44 anni ottenuti grandi risultati"

Mese prevenzione orale, Ghirlanda (Andi): "In 44 anni ottenuti grandi ri...

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) – "Sono 44 anni che Andi e Mentadent promuovono il Mese della prevenzione, un'iniziativa molto importante che quest'anno si è arricchita della collaborazione con i pediatri di Fimp. Un'alleanza fondamentale perché significa che ora siamo in grado di raggiungere tutte le famiglie italiane dalla più tenera età dei bambini e di insegnare loro metodiche di prevenzione odontoiatrica". Lo ha detto il presidente nazionale dell'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), Carlo Ghirlanda, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via al 44esimo Mese della prevenzione dentale, che visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell’Andi, di Mentadent e della Federazione italiana medici pediatri.

"I risultati raggiunti nel corso dei 44 anni con il Mese della prevenzione orale sono molto importanti e ci hanno fornito una serie di dati – aggiunge Ghirlanda – Il primo è che nel 1980 i bambini italiani di 12 anni avevano circa 12 denti malati, poi trattati. Oggi, invece, hanno meno di un dente che va incontro alle patologie". Non solo. "Contemporaneamente abbiamo un dato che evidenzia che nel corso del tempo l'attenzione alla prevenzione viene meno e questo anche in relazione alla possibilità di spesa del cittadino paziente. Un dato che ha creato attenzione anche fra i nostri parlamentari con cui siamo alla ricerca di una soluzione", conclude.