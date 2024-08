Messa a Southport per ricordare Alice, una delle tre bimbe uccise

Roma, 7 ago. (askanews) – Parenti e amici si sono riuniti a Southport, nord-ovest dell’Inghilterra, per partecipare a una funzione religiosa in ricordo di Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, una delle tre bambine uccise da un 17enne la scorsa settimana. I partecipanti, tra cui i genitori di Alice, hanno poi lanciato in aria dei palloncini bianchi.

La tragica aggressione durante un evento di danza, unita alle voci non verificate sull’identità e la religione del sospettato, hanno provocato rabbia e violente proteste con disordini in numerose città inglesi.